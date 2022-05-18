Чеченские бойцы ВС из РФ захватили у ВСУ уникальную БМП-2К под Луганском

Находящимся под Луганском чеченским подразделениям попала в руки уникальная БМП-2К, о чем сообщили несколько телеграм-каналов. Бронетанковая машина, принадлежащая военной кафедре Черновицкого национального университета, уникальна и своим окрасом, и тем, что у нее перебитый бортовой номер. То есть, можно сделать вывод, что ВСУ используют в сражениях материальную часть учебных кафедр.

Если такая машина применялась в бою, то это указывает на то, что у ВСУ дефицит боеспособной техники. Речь идет о проблемах с механизацией мотострелковых подразделений украинской армии.

Захваченные образцы трофейного оружия пригодятся при создании технологий защиты от него.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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