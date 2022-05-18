Чеченские бойцы ВС из РФ захватили у ВСУ уникальную БМП-2К под Луганском

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
Находящимся под Луганском чеченским подразделениям попала в руки уникальная БМП-2К, о чем сообщили несколько телеграм-каналов. Бронетанковая машина, принадлежащая военной кафедре Черновицкого национального университета, уникальна и своим окрасом, и тем, что у нее перебитый бортовой номер. То есть, можно сделать вывод, что ВСУ используют в сражениях материальную часть учебных кафедр.
Если такая машина применялась в бою, то это указывает на то, что у ВСУ дефицит боеспособной техники. Речь идет о проблемах с механизацией мотострелковых подразделений украинской армии.
Захваченные образцы трофейного оружия пригодятся при создании технологий защиты от него.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
Нижний Тагил и Луганск получили статус городов-побратимов. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 17...Подробнее
Подводная лодка в Средиземном море атаковала истребитель ВВС Израиля. У побережья Сирии произошел этот инцидент, и он...Подробнее
В России снова заговорили о возможной мобилизации. Особенно это стало актуально после обстрелов населенных пунктов...Подробнее
На какой период, с высокой степенью вероятности, может затянуться конфликт на территории Украины, поделился с...Подробнее
Следственным комитетом Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребёнка в...Подробнее
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что «отменить Россию невозможно». Об этом сообщает Общественная служба...Подробнее
России следует очень серьезно отнестись к вступлению в НАТО Финляндии и США. Об этом заявил военный историк Юрий...Подробнее
Производитель полуфабрикатов из Свердловской области, как следует из документов, на которые ссылается региональное...Подробнее
Вероятность технического дефолта в России выросла. Такого мнения придерживается российский экономист, директор Высшей...Подробнее
Комментировать