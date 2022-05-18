ТАСС: РФ начала применять истребители Су-57 через пару недель от начала спецоперации на Украине

Выяснилось, что прошедшая через украинские СМИ информация о том, что Россия в ходе СВО применяет новейшие истребители Су-57, имеет под собой основание. Об активном использовании данных самолетов Воздушно-космическими силами РФ сообщило и агентство ТАСС , ссылаясь на собственный информированный источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

С его слов, применять Су-57 начали уже через пару недель от начала специальной военной операции на территории соседнего государства. Дабы не быть сбитыми украинскими средствами противовоздушной обороны, они не заходят в зону активного поражения.

«Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение», — заявил собеседник ТАСС.

Официальной информации о применении Су-57 в ходе спецоперации к настоящему моменту нет.

Ранее СМИ узнали об инициированной Индией приостановке переговоров с Россией о приобретении десяти вертолетов Ка-31. В основе данного решения - неопределенность с поставками вооружения на фоне СВО, которую ведет РФ на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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