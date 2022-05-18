Российские военные начали применять тактику формирования малых котлов на Донбассе

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Командование ВС РФ перешло к тактике малых котлов на Донбассе, так как пришло к выводу о том, что взять подразделения ВСУ в большое кольцо не представляется возможным.
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал схемы малых котлов, которые создаются вокруг удерживающих оборону украинских подразделений.
Сейчас командование ВСУ пытается усилить группировку в регионе, в том числе за счет отрядов теробороны. Кроме того, предпринимаются попытки перебросить на восток страны поставленное Западом вооружение.
По мнению ряда экспертов, ВС РФ смогут занять еще больше территории Украины. Предположительно в Северодонецке в котле могут оказаться две тысячи солдат ВСУ. Еще один котел формируется в Золотом и Горском, где в кольцо попадет около 3 тысяч украинских военных. В Лисичанске в окружении могут оказаться 10 тысяч бойцов ВСУ, а в Светлодарске в котле окажется не менее 2 тысяч украинских военнослужащих. Еще один котел, куда могут угодить 4 тысячи бойцов, сформируется в Авдеевке и Васильевке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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