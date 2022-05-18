В Украине погиб командир стрелкового взвода снайперов из Бурятии

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
В Украине погиб командир первого стрелкового взвода снайперов из Бурятии Алдар Соктоев. Об этом информирует Ариг Ус онлайн со ссылкой на информацию, полученную от его родственников.
Старший лейтенант Соктоев получил несовместимые с жизнь ранения в ходе специальной военной операции 13 мая в возрасте 26 лет. В Бурятии готовятся проститься с погибшим.
Алдар Соктоев - уроженец села Мыла Закаменского района. В 2013 году окончил учебу в РБНЛ-и №1.
После этого решил стать курсантом ДВОКУ. Окончив его, поступил на службу в Мурманскую область - проходил ее в 200-й отдельной мотострелковой бригаде БВ СВ - в в/ч 08275.
Специальная военная операция в Украине проводится почти три месяца кряду - с 24 февраля текущего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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