ВВС Украины пополнились наемными пилотами из Восточной Европы

Вчера, 18:04

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ВВС Украины пополнились наемными пилотами из Восточной Европы
Фото из открытых источников

В Украине появились наемные летчики из стран Восточной Европы, которые хорошо знают советские самолеты. Вероятно, с этим связано усиление активности украинской авиации в Донбассе. Из-за нехватки профессиональных боевых летчиков командование ВСУ вынуждено набирать пилотов из Восточной Европы, готовых за денежное вознаграждение совершать опасные  вылеты. Стоит заметить, что большинство украинских летчиков погибло еще в первые дни спецоперации.

Пару дней назад стало известно о  том, что в Донбассе погиб один из иностранных пилотов-наемников. По некоторым данным, этот военнослужащий - гражданин Прибалтики, который считался одним из самых опытных пилотов в ВВС Украины. Его самолет Су-25 двигался на сверхмалой высоте, летчик не сумел катапультироваться. Так завершился первый вылет прибалтийского пилота в  составе украинской армии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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