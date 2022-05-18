ВВС Украины пополнились наемными пилотами из Восточной Европы

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В Украине появились наемные летчики из стран Восточной Европы, которые хорошо знают советские самолеты. Вероятно, с этим связано усиление активности украинской авиации в Донбассе. Из-за нехватки профессиональных боевых летчиков командование ВСУ вынуждено набирать пилотов из Восточной Европы, готовых за денежное вознаграждение совершать опасные вылеты. Стоит заметить, что большинство украинских летчиков погибло еще в первые дни спецоперации.
Пару дней назад стало известно о том, что в Донбассе погиб один из иностранных пилотов-наемников. По некоторым данным, этот военнослужащий - гражданин Прибалтики, который считался одним из самых опытных пилотов в ВВС Украины. Его самолет Су-25 двигался на сверхмалой высоте, летчик не сумел катапультироваться. Так завершился первый вылет прибалтийского пилота в составе украинской армии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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