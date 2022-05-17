Шурыгин: гаубицы М777 ВСУ стали целью российских военных

Пентагон направил Киеву 90 гаубиц, еще 10 единиц поставили Австралия и Канада. Этот вид артиллерии похож на 152-миллиметровые гаубицы советской разработки. Но для современных гаубиц создан широкий спектр снарядов – от корректируемого по спутниковым координатам до кассетного. ВС РФ сделали это орудие приоритетными целями. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, почему уничтожение гаубиц является важной задачей.

Он пояснил, что у ВСУ нет серьезной авиации, поэтому пушки и гаубицы решают большое число боевых задач. По словам эксперта, артиллерия является главным средством поражения, которым владеют ВСУ. На вооружении украинской армии состоит ограниченное количество баллистических «Точек», а дальнобойных высокоточных ракет у ВСУ нет. Кроме того, захват трофеев также является достаточно важным моментом, хотя никто не станет рисковать жизнью, чтобы завладеть украинским оружием, отметил Шурыгин. Как правило, оружие уничтожается на позициях ударами авиации и артиллерийских установок.

Как стало известно 18 мая, в районе населенного пункта Подгорное с помощью беспилотников и средств артиллерийской разведки удалось установить координаты 155-миллиметровых гаубиц М777 американского производства. Украинские военные попытались скрыть эти орудия в лесу, но по новой позиции нанесли артиллерийский удар, в результате чего американские гаубицы были уничтожены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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