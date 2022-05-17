В Кремле рассказали о планах России на Херсонскую и Запорожскую области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Кремля на Запорожье и Херсонскую область. По его словам, Херсон и Запорожье могут присоединиться к России, но только если этого захотят местные жители. Сейчас эти области испытывают колоссальные трудности, у проживающих там граждан нет элементарных удобств, ведь регион находится без света и воды. Песков отметил, что цель Кремля на этом этапе заключается в восстановлении доступа местных жителей к электроэнергии и водоснабжению.

Ранее постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Херсонская и Запорожская области могут присоединиться к России. В Херсонской области уже переходят на рубли и объявили о выдаче паспортов РФ. В Запорожской области пенсии и зарплаты начнут выдавать в российской валюте уже в мае.

Ранее директор украинского Бюро экономической безопасности Вадим Мельник сообщил, что Украина арестовала российские и белорусские активы на сумму более 1 млрд долларов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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