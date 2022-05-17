Уничтожение БМП-1 ВСУ из гранатомета попало на видео

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В Херсонской области выпущенная из противотанкового ракетного комплекса неустановленного типа ракета уничтожила бронированную машину пехоты ВСУ. В сети появилось случайно снятое беспилотником видео, на котором запечатлена погоня противотанковой ракеты за БМП -1. Разгон многотонной боевой машины был достаточно быстрый, но несмотря на это, снаряду удалось достигнуть цели.
Ракета эффектно поразила бронемашину через сотню метров после старта. После высокоточного попадания снаряда произошла детонация 30- мм боекомплекта. Вероятно, горящая рядом БМП была только что подбита, поэтому экипаж второй боевой машины попытался уклониться от атаки и разогнал машину до максимальной скорости. Что потом произошло с членами экипажа боевой машины, неизвестно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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