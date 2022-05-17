В Курганской области простились с погибшим в Украине гранатометчиком

Сегодня, 12:39

0

Image 16+
В Курганской области простились с погибшим в Украине гранатометчиком
Фото из открытых источников

На территории Украины в ходе специальной военной операции, которая длится почти три месяца, погиб уроженец города Далматово Курганской области Иван Юшков. Сообщение о гибели военного появилось на официальном портале местной администрации.

В 2018 году Юшков стал солдатом срочной службы. После ее окончания покидать армейские ряды не захотел - стал контрактником. Получил звание ефрейтора.

В Украину для участия в спецоперации поехал в качестве гранатометчика.

Погиб военный 3 мая.

Простились с ним в минувшую среду, 18 мая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Кремле рассказали о планах России на Херсонскую и Запорожскую области

Сегодня, 15:24

Уничтожение БМП-1 ВСУ из гранатомета попало на видео

Сегодня, 14:09

В Курганской области простились с погибшим в Украине гранатометчиком

Сегодня, 12:39

В Украине погиб 24-летний командир танкового взвода

Сегодня, 12:19

Штурмовые отряды армии ВС РФ и сил ЛНР появились около блиндажей ВСУ под Северодонецком

Сегодня, 10:19

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

Сегодня, 08:29

Леонков: ВС РФ уничтожают военных ВСУ в Донбассе после обработки местности

Сегодня, 07:39

Спецоперация: разведчик-снайпер из Ленинградской области погиб на Украине

Вчера, 18:29

ВС РФ уничтожили 76 украинских пунктов управления

Вчера, 13:24

Старший лейтенант и сержант с Сахалина погибли на Украине

Вчера, 11:19

У ВСУ есть дополнительные боевые самолеты

Вчера, 11:14

В сети опубликована полная карта разгрома нескольких БТГ под Белогоровкой

Вчера, 11:04

Михеев заявил, что ВС РФ замедлили поставки тяжелой техники США и НАТО для армии ВС Украины

Вчера, 10:59

В Украине при наведении понтонной переправы погиб полковник Козлов

Вчера, 08:59

Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

17-05-2022, 13:34

В Украине погибли два старших лейтенанта из Пензы

17-05-2022, 13:14

На Украине погиб 22-летний контрактник из Красноярска

17-05-2022, 11:34

Военный эксперт Прокаев рассказал о возможности вторжения ВСУ на территорию РФ

17-05-2022, 10:54

На Украине погибли не менее 40 солдат из Свердловской области: опубликован список

16-05-2022, 14:44

Ищенко: Вероятность ядерного удара по Украине составляет 80%

16-05-2022, 13:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины

17-05-2022, 11:24

0

Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....

Подробнее
Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

17-05-2022, 13:34

0

О главных событиях, связанных с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины, произошедшей 17 мая, пишет...

Подробнее
У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

Сегодня, 08:29

0

Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...

Подробнее
«Israel Hayom»: российская подводная лодка выпустила ракеты по израильскому истребителю

«Israel Hayom»: российская подводная лодка выпустила ракеты по израильскому истребителю

Вчера, 09:44

0

Подводная лодка в Средиземном море атаковала истребитель ВВС Израиля. У побережья Сирии произошел этот инцидент, и он...

Подробнее
Нижний Тагил вместо Петербурга признал Луганск городом-побратимом

Нижний Тагил вместо Петербурга признал Луганск городом-побратимом

17-05-2022, 16:24

0

Нижний Тагил и Луганск получили статус городов-побратимов. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 17...

Подробнее
Сатановский объяснил, почему Путин спокойно отреагировал на стремление Финляндии вступить в НАТО

Сатановский объяснил, почему Путин спокойно отреагировал на стремление Финляндии вступить в НАТО

16-05-2022, 18:24

0

Известный российский политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал о том, почему президент Российской Федерации...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Адмирал Ставридис призывает россиян лечь в землю Финляндии, как их предки в 1939 году

Адмирал Ставридис призывает россиян лечь в землю Финляндии, как их предки в 1939 году

17-05-2022, 15:14

0

Адмирал из Финляндии Джеймс Ставридис выступил с приглашением к гражданам Российской Федерации, чтобы они...

Подробнее
В России существенно подорожали унитазы и другая сантехника

В России существенно подорожали унитазы и другая сантехника

17-05-2022, 11:49

0

С февраля по апрель в России существенно повысились цены на сантехнику. По ряду позиций наблюдается подорожание в...

Подробнее
Родственникам погибших на Украине военных в Липецкой области будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Родственникам погибших на Украине военных в Липецкой области будут выплачивать по 10 тысяч рублей

17-05-2022, 14:24

0

Власти Липецкой области решили выплачивать родственникам погибших на Украине военных по 10 тысяч рублей. Об инициативе...

Подробнее
Экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов оценил угрозу ядерного удара по Смоленску

Экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов оценил угрозу ядерного удара по Смоленску

17-05-2022, 15:59

0

О возможности применения ядерного оружия высказался политолог Марат Баширов. Он подчеркнул, что ядерное оружие является...

Подробнее