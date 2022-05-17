В Курганской области простились с погибшим в Украине гранатометчиком

На территории Украины в ходе специальной военной операции, которая длится почти три месяца, погиб уроженец города Далматово Курганской области Иван Юшков. Сообщение о гибели военного появилось на официальном портале местной администрации.

В 2018 году Юшков стал солдатом срочной службы. После ее окончания покидать армейские ряды не захотел - стал контрактником. Получил звание ефрейтора.

В Украину для участия в спецоперации поехал в качестве гранатометчика.

Погиб военный 3 мая.

Простились с ним в минувшую среду, 18 мая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700