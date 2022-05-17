В Украине погиб 24-летний командир танкового взвода

В ходе специальной военной операции на Украине оборвалась жизнь Владимира Сергеева. Военный был уроженцем села Батеево Урмарского района, что в Чувашии.

По информации издания «Про Город Чебоксары», Владимир Сергеев погиб 8 мая. Где и при каких обстоятельствах настигла военного смерть, не уточняется. Было ему 24 года.

Осенью 2020 года он заключил контракт с ВС РФ. На спецоперацию Владимир Сергеев поехал в качестве командира танкового взвода танковой роты батальона гвардии.

Спецоперация началась 24 февраля. Спустя месяц Министерство обороны сообщило о 1351 погибшем российском военнослужащем. С тех пор информация о потерях не обновлялась.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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