Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины
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Российские войска продолжают совместное с подразделениями Народной милиции наступление на Донбассе. Наиболее активные боевые действия ведутся на северодонецком направлении и в Авдеевке. ВС РФ нанесли одновременные удары с северо-запада и с востока, уничтожив позиции ВСУ.
Украинские бойцы создали укрытия, которые должны сдерживать артиллерийские удары со стороны российской армии, но внезапное появление в этом районе штурмовых групп ВС РФ вынудило подразделения ВСУ задействовать весь личный состав. Военнослужащим украинской армии, которые явно не были готовы к такому развитию событий, приходится покидать свои позиции либо занимать круговую оборону. По сути, появление российских штурмовиков стало неожиданным сюрпризом для силовиков ВСУ.
По рассказам российских военных, при приближении штурмовых групп к украинским позициям солдаты ВСУ покидают окопы, оставляя оружие и припасы.
Ранее солдаты ВСУ попытались препятствовать продвижению ВС РФ и бойцов Народной Милиции ЛНР. Они подорвали мост через реку Северский Донец, но наступление союзных войск к Северодонецку по другим направлениям остановить не смогли.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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