У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины
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Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный.
Идентифицировать его по спутниковым снимкам не удалось, пишет Авиа.про.
Военный корабль был замечен в этом районе 13 мая. Он находился на расстоянии менее 1 км от южного побережья острова. Эксперты полагают, что это не боевой корабль, а военное судно специального назначения.
Что это за корабль, и кому он принадлежит, информации нет. Он мог либо перевозить военный груз, либо выполнял специальные задачи.
Возможно на спутниковых снимках корабль «Василий Бобров». Но эту информацию официальные источники не подтверждают. К тому же его видели 14 мая в Севастополе.
Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Остров Змеиный был занят российскими войсками в первые ее дни. Сейчас тяжелые бои российские войска ведут на Донбассе. Украина же, отмечают эксперты, намерена, используя поддержку Запада, затянуть конфликт, намереваясь так ослабить позиции России, чтобы восстановить свою территориальную целостность.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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