Леонков: ВС РФ уничтожают военных ВСУ в Донбассе после обработки местности

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины
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О реализации «военной спецоперации» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
В интервью изданию Украина.ру он сообщил, что сейчас силы РФ на Донбассе ведут бои с группировкой ВСУ, которая насчитывает по разным оценкам от 40 до 60 тыс. человек.
Он сообщил, что Россия готовилась к «военной спецоперации», поэтому накопила необходимое материально-техническое снабжение для ее реализации. Шла подготовка военных, которые могли бы успешно реализовывать задачи, поставленные им в рамках «военной спецоперации».
Леонков сообщил, что силы РФ продолжают идти к поставленным целям, уничтожая позиции ВСУ, которые там создавались за последние годы. Продвижение может показаться кому-то слишком медленным, но эксперт объяснил, что приходиться биться за каждый населенный пункт.
«Обрабатываются все укрепрайоны, которые были созданы около Донбасса в течение этих последних восьми лет. Уже после обработки наступают наши войска», — указал Леонков.
Он сообщил, что перед тем как войти в населенный пункт, наносится артиллерийский удар, а также удары с воздуха. Это повторяется, пока не удается добиться уничтожения огневых позиций противника.
Леонков добавил, что когда наступит переломный момент и будет ясно, что «военная спецоперация» близка к финалу, об этом сообщат официальные источники.
Отметим, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Минобороны РФ 25 марта сообщило, что в боях в ходе «военной спецоперации» погибли уже более 1,3 тыс. российских военных. Данные о потерях в апреле и мае Минобороны не предоставляло.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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