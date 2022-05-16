Спецоперация: разведчик-снайпер из Ленинградской области погиб на Украине

Жизнь разведчика-снайпера из Ленинградской области Ильи Филатова оборвалась на территории Украины в ходе специальной военной операции. Военному был 31 год, у него остались супруга и ребенок.

Губернатор Александр Дрозденко, выражая соболезнования родственникам и знакомым погибшего разведчика-снайпера, сообщил, что он был жителем поселка Важины Подпорожского района - туда его семья перебралась в 2000 году.

В 2005-м Илья окончил школу, а в 2009-ом - Подпорожский политехнический техникум. Срочную службу проходил в Воздушно-десантных войсках шестой роты города Пскова, передает «Петербургский дневник» .

Специальная военная операция на территории соседнего государства проводится с 24 февраля сего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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