Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины
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Жизнь разведчика-снайпера из Ленинградской области Ильи Филатова оборвалась на территории Украины в ходе специальной военной операции. Военному был 31 год, у него остались супруга и ребенок.
Губернатор Александр Дрозденко, выражая соболезнования родственникам и знакомым погибшего разведчика-снайпера, сообщил, что он был жителем поселка Важины Подпорожского района - туда его семья перебралась в 2000 году.
В 2005-м Илья окончил школу, а в 2009-ом - Подпорожский политехнический техникум. Срочную службу проходил в Воздушно-десантных войсках шестой роты города Пскова, передает «Петербургский дневник».
Специальная военная операция на территории соседнего государства проводится с 24 февраля сего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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