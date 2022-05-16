ВС РФ уничтожили 76 украинских пунктов управления

ВС РФ уничтожили принадлежащую ВСУ батарею 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США в районе села Подгорное на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, в Telegram-канале военного ведомства сообщили, что российские военные также уничтожили 76 пунктов управления ВСУ. Кроме того, под обстрел попали места скопления живой силы противника, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях.

Сообщается, что были ликвидированы более 270 украинских солдат и выведены из строя 54 единицы военной техники. Помимо этого, вблизи Протопоповки в Харьковской области российские войска нанесли удар по понтонной переправе, которая была наведена ВСУ для форсирования реки Северский Донец. 17 мая в Минобороны РФ заявили об уничтожении в районе железнодорожной станции Старичи в Львовской области военной техники, доставленной на Украину из США и Европы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ используют в ходе спецоперации на Украине взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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