Старший лейтенант и сержант с Сахалина погибли на Украине

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины
Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....Подробнее
Старший лейтенант Данила Конышев и сержант Никита Уваров, жители Сахалина, погибли на территории Украины. Там с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию.
О гибели Конышева и Уварова в своем Телеграм-канале проинформировал глава Сахалина Валерий Лимаренко.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших старшего лейтенанта и сержанта и пообещал оказать всю необходимую помощь.
За более чем два с половиной месяца спецоперации российское Минобороны сведения о своих потерях предоставляло только дважды. Последний раз число погибших было озвучено 25 марта. Тогда, спустя месяц спецоперации, сообщалось о 1351 убитом военном.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....Подробнее
О главных событиях, связанных с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины, произошедшей 17 мая, пишет...Подробнее
На территории Украины, где уже более двух с половиной месяцев продолжается «специальная военная операция» России,...Подробнее
Журнал The National Interest опубликовал материал, посвященный конфликту в Украине и взаимоотношениям Москвы и Киева....Подробнее
Нижний Тагил и Луганск получили статус городов-побратимов. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 17...Подробнее
Подводная лодка в Средиземном море атаковала истребитель ВВС Израиля. У побережья Сирии произошел этот инцидент, и он...Подробнее
Адмирал из Финляндии Джеймс Ставридис выступил с приглашением к гражданам Российской Федерации, чтобы они...Подробнее
Молодой житель Пензы погиб в Украине во время спецоперации. Информация о смерти 25-летнего Никиты Царапкина появилась в...Подробнее
Известный российский политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал о том, почему президент Российской Федерации...Подробнее
Анатолий Антонов, посол РФ в Соединённых Штатах Америки, рассказал о том, что США планируют серьёзно добиваться...Подробнее
Комментировать