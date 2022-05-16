Старший лейтенант и сержант с Сахалина погибли на Украине

Старший лейтенант Данила Конышев и сержант Никита Уваров, жители Сахалина, погибли на территории Украины. Там с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию.

О гибели Конышева и Уварова в своем Телеграм-канале проинформировал глава Сахалина Валерий Лимаренко.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших старшего лейтенанта и сержанта и пообещал оказать всю необходимую помощь.

За более чем два с половиной месяца спецоперации российское Минобороны сведения о своих потерях предоставляло только дважды. Последний раз число погибших было озвучено 25 марта. Тогда, спустя месяц спецоперации, сообщалось о 1351 убитом военном.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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