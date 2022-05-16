У ВСУ есть дополнительные боевые самолеты

ВСУ располагают дополнительными истребителями, бомбардировщиками и штурмовиками. Такое предположение высказал военный специалист Андрей Прокаев.

Ссылаясь на предоставленную Минобороны РФ информацию, он пояснил, что военная авиация, которая была у ВСУ на момент начала спецоперации, к этому времени уже уничтожена. Но украинские летчики продолжают совершать боевые вылеты. Выходит, что у ВСУ было некоторое количество неучтенных самолетов, которые, вероятно, находятся на заброшенных аэродромах.

При этом Прокаев заметил, что эти взлетные площадки устарели и не являются полноценными аэродромами, однако боевые машины могут быть спрятаны в расположенных там ангарах. Что касается авиакеросина, то его можно доставить на эти базы в заправочных машинах. То есть, самолеты перебазировались на устаревшие аэродромы, что позволило избежать их уничтожения, сделал вывод эксперт.

Вместе с тем он признал, что о количестве этих боевых машин и том, в каком они состоянии, никакой информации нет. Согласно последним данным, Пентагон уже передал Киеву 3 из 11 вертолетов, которые ранее США закупали для прежнего правительства Афганистана.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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