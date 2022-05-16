Михеев заявил, что ВС РФ замедлили поставки тяжелой техники США и НАТО для армии ВС Украины

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины
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Российские военные замедлили поставки тяжелой техники в Украину, сообщил политолог Сергей Михеев. Он также сказал, что ВСУ до сих пор не используют американскую тяжелую бронетехнику, так как Киев получает только мелкую технику и переносные комплексы.
ВС РФ, нанося удары по складам и транспортной инфраструктуре, уничтожают тяжелое вооружение еще до того как оно окажется в зоне боевых действий. Политолог также сказал, что ВСУ не успевают обучать военнослужащих пользоваться поставленным странами НАТО вооружением.
Михеев также обратил внимание на то, что изначально удары наносились только по военным объектам, но сейчас приходится уничтожать и гражданские объекты, которые могут использоваться украинскими вооруженными силами.
Политолог обвинил США в том, что они оказывают Украине военную помощь, и она отказывается выполнять требования Москвы.
Напомним, страны Запада продолжают поставлять Киеву вооружение и заявляют, что поставки не прекратятся, пока не восстановится территориальная целостность Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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