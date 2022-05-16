В Украине при наведении понтонной переправы погиб полковник Козлов

Сегодня, 08:59

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В Украине при наведении понтонной переправы погиб полковник Козлов
Фото из открытых источников

На территории Украины во время боев, которые идут в рамках специальной военной операции, погиб полковник Денис Козлов. Похороны офицера состоялись в Муроме. Об этом проинформировали СМИ Владимирской области.

Погибшему полковнику Козлову было 40 лет - родился он 6 мая 1982 года. Образование получал в местной школе №15.

В войсках прошел путь от командира взвода до командира отдельной инженерной бригады. На территории Украины погиб 11 мая. Как уточняют журналисты регионального издания «Муром 24», смерть полковника Козлова настигла в ходе наведения понтонной переправы для дальнейшего продвижения российских войск.

Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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