В Украине при наведении понтонной переправы погиб полковник Козлов

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО
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На территории Украины во время боев, которые идут в рамках специальной военной операции, погиб полковник Денис Козлов. Похороны офицера состоялись в Муроме. Об этом проинформировали СМИ Владимирской области.
Погибшему полковнику Козлову было 40 лет - родился он 6 мая 1982 года. Образование получал в местной школе №15.
В войсках прошел путь от командира взвода до командира отдельной инженерной бригады. На территории Украины погиб 11 мая. Как уточняют журналисты регионального издания «Муром 24», смерть полковника Козлова настигла в ходе наведения понтонной переправы для дальнейшего продвижения российских войск.
Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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