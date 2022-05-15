Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

Сегодня, 13:34

0

Image 16+
Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая
Фото из открытых источников

О главных событиях, связанных с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины, произошедшей 17 мая, пишет Украина.ру.

В числе таких событий – госпитализация украинских военных из «Азовстали» в Мариуполе в госпиталя на территории ДНР. Накануне стало известно, что украинских военных, среди которых и бойцы «Азова» (запрещен в РФ), автобусами доставили в госпиталя, где им будет оказана медицинская помощь.

«Военная спецоперация» затронула и Одессу. Этот город не раз уже оказывался под ракетными ударами со стороны РФ. В Москве заявляют, что атакуют объекты военной инфраструктуры, либо те, которые используются военными. Накануне же в Одессе, по сообщениям местной военной администрации, была проведена зачистка города от диверсантов. Сообщается о том, что СБУ отслеживает тех, кто поддерживает пророссийские взгляды и агитирует население за поддержку Россию.

Напомним, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. Украине поддержку оказывают США, Великобритания, Польша и другие страны НАТО. Отправляли гуманитарные грузы для украинцев и из государств, которые не входят в этот блок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

Сегодня, 13:34

В Украине погибли два старших лейтенанта из Пензы

Сегодня, 13:14

На Украине погиб 22-летний контрактник из Красноярска

Сегодня, 11:34

Военный эксперт Прокаев рассказал о возможности вторжения ВСУ на территорию РФ

Сегодня, 10:54

На Украине погибли не менее 40 солдат из Свердловской области: опубликован список

Вчера, 14:44

Ищенко: Вероятность ядерного удара по Украине составляет 80%

Вчера, 13:19

В Севастополе простились еще с двумя погибшими в Украине

Вчера, 12:34

Полковник 98-й дивизии ВДВ Смирнов погиб на Украине

Вчера, 11:39

В зоне спецоперации ВС РФ на Украине была замечена российская система СПР-2 «Ртуть-БМ»

Вчера, 09:54

В США назвали сроки перемирия между Москвой и Киевом

15-05-2022, 17:54

25-летний офицер из Пензы погиб на территории Украины

15-05-2022, 16:49

Эффективность применения ПЗРК против российской боевой техники упала ниже 10 процентов

15-05-2022, 14:39

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО

15-05-2022, 11:04

Глава МИД Кулеба назвал своей задачей доставку оружия на Украину

15-05-2022, 09:29

RusVesna: группировка «О» продолжает успешно наступать на Лиманском направлении

14-05-2022, 15:19

ВС РФ нанесли ответный удар по теробороне за нападение на Белгородскую область

14-05-2022, 12:34

Леонков: остров Змеиный позволил ВС России контролировать аэродромную сеть Молдовы и Румынии

14-05-2022, 12:34

РВ: снайперы спецназа «О» ВС РФ точечно ликвидируют солдат ВС Украины

14-05-2022, 11:44

Израильские офицеры прибыли на Украину для тренировки украинских войск

14-05-2022, 10:14

Колонна из 49 единиц военной техники ВСУ была уничтожена при попытке переправиться через Северский Донец

14-05-2022, 09:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО

15-05-2022, 11:04

0

Видео попадания ракеты по колонне ВСУ появилось в Сети. Оно было записано на 7-м часу «военной спецоперации», которую...

Подробнее
Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины

Сегодня, 11:24

0

Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....

Подробнее
Полковник 98-й дивизии ВДВ Смирнов погиб на Украине

Полковник 98-й дивизии ВДВ Смирнов погиб на Украине

Вчера, 11:39

0

На территории Украины, где уже более двух с половиной месяцев продолжается «специальная военная операция» России,...

Подробнее
Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

Сегодня, 13:34

0

О главных событиях, связанных с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины, произошедшей 17 мая, пишет...

Подробнее
Петербургские оперативники задержали молодого человека, причастного к телефонному мошенничеству

Петербургские оперативники задержали молодого человека, причастного к телефонному мошенничеству

14-05-2022, 18:54

0

Сегодня представители главка петербургского полицейского ведомства рассказали о задержании возможного участника...

Подробнее
В США назвали сроки перемирия между Москвой и Киевом

В США назвали сроки перемирия между Москвой и Киевом

15-05-2022, 17:54

0

Журнал The National Interest опубликовал материал, посвященный конфликту в Украине и взаимоотношениям Москвы и Киева....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Польше захотели демилитаризовать Калининград и вернуть городу имя Кенигсберг

В Польше захотели демилитаризовать Калининград и вернуть городу имя Кенигсберг

15-05-2022, 15:44

0

В Польше считают, что после того, как Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО, Альянс сможет полностью...

Подробнее
Активист Шестаков призвал прекратить загрязнение акватории Петербурга на фоне массового заражения корюшки

Активист Шестаков призвал прекратить загрязнение акватории Петербурга на фоне массового заражения корюшки

15-05-2022, 09:26

0

Популяция одного из негласных символов Санкт-Петербурга – корюшки, стремительно снижается. Экологи бьют тревогу и...

Подробнее
Вечно нейтральная Швейцария задумалась о вступлении в НАТО из-за России

Вечно нейтральная Швейцария задумалась о вступлении в НАТО из-за России

15-05-2022, 15:39

0

Вечно нейтральная Швейцария в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины берет курс на сближение с НАТО. Для нее...

Подробнее
25-летний офицер из Пензы погиб на территории Украины

25-летний офицер из Пензы погиб на территории Украины

15-05-2022, 16:49

0

Молодой житель Пензы погиб в Украине во время спецоперации. Информация о смерти 25-летнего Никиты Царапкина появилась в...

Подробнее