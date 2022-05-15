Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

О главных событиях, связанных с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины, произошедшей 17 мая, пишет Украина.ру.

В числе таких событий – госпитализация украинских военных из «Азовстали» в Мариуполе в госпиталя на территории ДНР. Накануне стало известно, что украинских военных, среди которых и бойцы «Азова» (запрещен в РФ), автобусами доставили в госпиталя, где им будет оказана медицинская помощь.

«Военная спецоперация» затронула и Одессу. Этот город не раз уже оказывался под ракетными ударами со стороны РФ. В Москве заявляют, что атакуют объекты военной инфраструктуры, либо те, которые используются военными. Накануне же в Одессе, по сообщениям местной военной администрации, была проведена зачистка города от диверсантов. Сообщается о том, что СБУ отслеживает тех, кто поддерживает пророссийские взгляды и агитирует население за поддержку Россию.

Напомним, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. Украине поддержку оказывают США, Великобритания, Польша и другие страны НАТО. Отправляли гуманитарные грузы для украинцев и из государств, которые не входят в этот блок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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