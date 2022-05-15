В Украине погибли два старших лейтенанта из Пензы

На территории Украины, где с 24 апреля идет специальная военная операция, погибли два старших лейтенанта из Пензы. Об этом пишет издание «ПроГород 58.ру» .

Один из погибших, Денис Мещеряков, был выпускником лицея №55. О его смерти сообщили на линейке учебного заведения. Его он окончил в 2005 году. Погиб в ходе спецоперации в Украине 29 марта.

Издание сообщает также о смерти еще одного пензенского старшего лейтенанта - Никиты Царапкина. Она 25-летнего военного настигла на территории Украины 9 мая.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как передало РИА Новости, заверил, что спецоперация, начавшаяся 24 февраля, идет по плану.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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