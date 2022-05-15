На Украине погиб 22-летний контрактник из Красноярска

Список погибших в ходе спецоперации на территории Украины жителей Красноярского края пополнился Дмитрием Лебедевым. Контрактнику было 22 года.

О его гибели рассказала «ТВК Красноярск» , ссылаясь на слова отца военного.

Дмитрий Лебедев был учеником школы №143 краевого центра, затем стал студентом Аэрокосмического колледжа. В 20 лет стал солдатом срочной службы, а после ее окончания принял решение стать контрактником. Имел воинское звание ефрейтора.

Дмитрий Лебедев являлся механиком-водителем 252 мотострелкового гвардейского полка. Погиб он 25 апреля в ходе боевых действий под Изюмом Харьковской области Украины. О его гибели родственникам сообщили 2 мая.

Тележурналисты сообщают, что для того, чтобы опознать военного, потребовалось проведение генетической экспертизы.

Простились с погибшим в Красноярске 11 мая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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