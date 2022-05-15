Военный эксперт Прокаев рассказал о возможности вторжения ВСУ на территорию РФ

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО
Видео попадания ракеты по колонне ВСУ появилось в Сети. Оно было записано на 7-м часу «военной спецоперации», которую...Подробнее
Военный эксперт Андрей Прокаев оценил вероятность вторжения украинской армии на территорию Россию. Тот факт, что ВСУ вышли на границу с РФ, не представляет для россиян никакой угрозы, заявил эксперт. Он также упомянул, что украинские солдаты вышли в некоторых местах на границу с РФ еще в марте, но они не пытались продвинуться вглубь страны. Прокаев считает, что сейчас украинские войска решили устроить «медийное» вторжение на территорию России.
«У них уже были попытки еще в конце апреля сделать такой рейд, когда они попали под удар, но от подобных попыток они не отказываются», — заявил Прокаев.К заявлениям о выходе ВСУ к российским рубежам следует относиться спокойно, резюмировал эксперт.
В то же время он не исключил, что по территории РФ могут быть нанесены удары, в связи с чем следует усилить группировку войск на границе, а также усилить систему ПВО, которая защищает небо над российскими областями, граничащими с Украиной.
Стоит сказать, что Запад, поставляя Киеву оружие, не ставит условие о неиспользовании его на территории РФ. Более того, Великобритания заявила, что ВСУ имеют все основания наносить удары по России в ответ на спецоперацию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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