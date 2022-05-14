Ищенко: Вероятность ядерного удара по Украине составляет 80%

Мир скатывается к ядерному апокалипсису. Такой вывод можно сделать, если обратить внимание на высказывания некоторых политических аналитиков. Так, в эфире телеканала НТВ политолог Ростислав Ищенко рассказал о вероятности нанесения ядерного удара по территории Украины.

По словам эксперта, она может достигать 80%, однако он не сказал о том, кто именно пойдет на этот шаг. Политолог пояснил, что о нарастании угрозы применения ядерного оружия ранее заявляли Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

«Если бы сейчас пришлось поставить в казино, будет или не будет, то 80% я бы поставил, на то, что ядерный удар на Украине будет нанесен», —заявил Ищенко.

Ранее политолог Марат Баширов заявил, что спецоперация на Украине может затянуться надолго, возможно, на пару лет.

По его мнению, конфликт будет включать в себя горячую фазу и позиционную.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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