Ищенко: Вероятность ядерного удара по Украине составляет 80%

Сегодня, 13:19

0

Image 16+
Ищенко: Вероятность ядерного удара по Украине составляет 80%
Фото из открытых источников

Мир скатывается к ядерному апокалипсису. Такой вывод можно сделать, если обратить внимание на высказывания некоторых политических аналитиков. Так, в эфире телеканала НТВ политолог Ростислав Ищенко рассказал о вероятности нанесения ядерного удара по территории Украины. 

По словам эксперта, она может достигать 80%, однако он не сказал о том, кто именно пойдет на этот шаг. Политолог пояснил, что о нарастании угрозы применения ядерного оружия ранее заявляли Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

«Если бы сейчас пришлось поставить в казино, будет или не будет, то 80% я бы поставил, на то, что ядерный удар на Украине будет нанесен», —заявил Ищенко.

Ранее политолог Марат Баширов заявил, что спецоперация на Украине может затянуться надолго, возможно, на пару лет.

По его мнению, конфликт будет включать в себя горячую фазу и позиционную.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

На Украине погибли не менее 40 солдат из Свердловской области: опубликован список

Сегодня, 14:44

Ищенко: Вероятность ядерного удара по Украине составляет 80%

Сегодня, 13:19

В Севастополе простились еще с двумя погибшими в Украине

Сегодня, 12:34

Полковник 98-й дивизии ВДВ Смирнов погиб на Украине

Сегодня, 11:39

В зоне спецоперации ВС РФ на Украине была замечена российская система СПР-2 «Ртуть-БМ»

Сегодня, 09:54

В США назвали сроки перемирия между Москвой и Киевом

Вчера, 17:54

25-летний офицер из Пензы погиб на территории Украины

Вчера, 16:49

Эффективность применения ПЗРК против российской боевой техники упала ниже 10 процентов

Вчера, 14:39

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО

Вчера, 11:04

Глава МИД Кулеба назвал своей задачей доставку оружия на Украину

Вчера, 09:29

RusVesna: группировка «О» продолжает успешно наступать на Лиманском направлении

14-05-2022, 15:19

ВС РФ нанесли ответный удар по теробороне за нападение на Белгородскую область

14-05-2022, 12:34

Леонков: остров Змеиный позволил ВС России контролировать аэродромную сеть Молдовы и Румынии

14-05-2022, 12:34

РВ: снайперы спецназа «О» ВС РФ точечно ликвидируют солдат ВС Украины

14-05-2022, 11:44

Израильские офицеры прибыли на Украину для тренировки украинских войск

14-05-2022, 10:14

Колонна из 49 единиц военной техники ВСУ была уничтожена при попытке переправиться через Северский Донец

14-05-2022, 09:34

Погибшего в Украине 23-летнего военнослужащего похоронили в Новосибирской области

13-05-2022, 12:14

На спецоперации в Украине погиб 31-летний военнослужащий из Астрахани

13-05-2022, 09:34

Евсеев считает, что первый ядерный удар Россия нанесет по Западной Украине

13-05-2022, 08:54

В Белгородской области простились с погибшим на Украине командиром танка Вдовенко

12-05-2022, 12:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО

Вчера, 11:04

0

Видео попадания ракеты по колонне ВСУ появилось в Сети. Оно было записано на 7-м часу «военной спецоперации», которую...

Подробнее
РВ: снайперы спецназа «О» ВС РФ точечно ликвидируют солдат ВС Украины

РВ: снайперы спецназа «О» ВС РФ точечно ликвидируют солдат ВС Украины

14-05-2022, 11:44

0

На Донбассе идут тяжелые бои, в которых задействованы и силы группировки «О». Россия начала «военную спецоперацию» на...

Подробнее
СП: американские «Морские дьяволы» оттеснят ВС РФ от острова Змеиного и Одессы

СП: американские «Морские дьяволы» оттеснят ВС РФ от острова Змеиного и Одессы

14-05-2022, 07:39

0

Мировая общественность уже давно воспринимает за не оспариваемый факт: Соединённые Штаты Америки на протяжении...

Подробнее
Губернатор Санкт-Петербурга предложил отменить масочный режим

Губернатор Санкт-Петербурга предложил отменить масочный режим

13-05-2022, 19:14

0

Александр Беглов выступил с предложением об отмене масочного режима, направив соответствующее письмо главному...

Подробнее
NI выяснило, С-500 – это грозное оружие России против ракет из США или бумажный тигр

NI выяснило, С-500 – это грозное оружие России против ракет из США или бумажный тигр

14-05-2022, 12:14

0

Новейший комплекс ЗРК большой дальности С-500 «Триумфатор» был разработан российскими специалистами специально для...

Подробнее
RusVesna: группировка «О» продолжает успешно наступать на Лиманском направлении

RusVesna: группировка «О» продолжает успешно наступать на Лиманском направлении

14-05-2022, 15:19

0

Российские войска продолжают наступательную операцию на Лиманском направлении. Об этом пишет «Русская Весна», ссылаясь...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В США назвали сроки перемирия между Москвой и Киевом

В США назвали сроки перемирия между Москвой и Киевом

Вчера, 17:54

0

Журнал The National Interest опубликовал материал, посвященный конфликту в Украине и взаимоотношениям Москвы и Киева....

Подробнее
Житель Санкт-Петербурга трансформировал условный срок заключения в реальный, учинив пальбу из ружья

Житель Санкт-Петербурга трансформировал условный срок заключения в реальный, учинив пальбу из ружья

14-05-2022, 13:04

0

Сегодня объединённая пресс-служба судов Северной столицы сообщила о приговоре, вынесенном Московским районным судом в...

Подробнее
Петербургские оперативники задержали молодого человека, причастного к телефонному мошенничеству

Петербургские оперативники задержали молодого человека, причастного к телефонному мошенничеству

14-05-2022, 18:54

0

Сегодня представители главка петербургского полицейского ведомства рассказали о задержании возможного участника...

Подробнее
Активист Шестаков призвал прекратить загрязнение акватории Петербурга на фоне массового заражения корюшки

Активист Шестаков призвал прекратить загрязнение акватории Петербурга на фоне массового заражения корюшки

Вчера, 09:26

0

Популяция одного из негласных символов Санкт-Петербурга – корюшки, стремительно снижается. Экологи бьют тревогу и...

Подробнее