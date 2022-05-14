В Севастополе простились еще с двумя погибшими в Украине

Сегодня, 12:34

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В Севастополе простились еще с двумя погибшими в Украине
Фото из открытых источников

В Севастополе состоялось прощание еще с двумя военными, что погибли на территории Украины. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил об этом в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе спецоперации положили свои жизни младший сержант Геннадий Павлов и капитан третьего ранга Роман Пасынков. Развожаев выразил соболезнования родным и близким.

Геннадий Павлов был родом из Курска, а на службу в Севастополь приехал в 2013 году. Он являлся водителем-электриком десантно-штурмового батальона 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты ЧФ РФ.

Капитан третьего ранга Роман Пасынков - уроженец Свободного Амурской области. В ряды 810 отдельной Гвардейской бригады морпехов он влился в 2008 году.

Всего же во время спецоперации, начавшейся 24 февраля, погибли 34 военных из Севастополя, передает «КП. Крым».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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