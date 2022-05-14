Полковник 98-й дивизии ВДВ Смирнов погиб на Украине

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО
Видео попадания ракеты по колонне ВСУ появилось в Сети. Оно было записано на 7-м часу «военной спецоперации», которую...Подробнее
На территории Украины, где уже более двух с половиной месяцев продолжается «специальная военная операция» России, погибли еще двое военных из Костромской области. Один из них - полковник Алексей Смирнов, пишет местное издание k1news.ru со ссылкой на областной военный комиссариат.
В ведомстве сообщили, что на территории Украины завершился жизненный путь полковника Алексея Смирнова. Он был начальником связи 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ.
В ходе спецоперации оборвалась жизнь и рядового Алиджона Сайфова. Погибшему солдату было 25 лет.
Спецоперация в Украине проводится с 24 февраля. Потери в Министерстве обороны последний раз озвучивали 25 марта нынешнего года. Тогда сообщалось о 1351 погибшем российском солдате. О санитарных потерях сведений нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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