В зоне спецоперации ВС РФ на Украине была замечена российская система СПР-2 «Ртуть-БМ»

Несколько источников сообщили, что на территории Украины появилась построенная на гусеничном шасси МТ-ЛБ российская система СПР-2 «Ртуть-БМ», которая уже была замечена в районе, где ведутся боевые действия. Об этом свидетельствуют появившиеся в сети кадры.

Однако в тот раз речь шла об устаревшей модификации, которая досталась украинской армии в наследство от СССР. То есть, это советский комплекс первого поколения «Ртуть», который состоит на вооружении ВСУ. Однако Россия перебросила на территорию Украины свой комплекс РЭБ СПР-2 «Ртуть-БМ», способный решать широкий круг боевых задач. Примечательно, что о возможностях российской системы СПР-2 «Ртуть-БМ», представляющей собой самоходную станцию РЭБ, сведений, которые можно было бы почерпнуть из достоверных источников, недостаточно. Известно лишь то, что легендарная станция постановки помех СПР-2 «Ртуть-БМ» может защищать от ударов с применением реактивных систем залпового огня и неуправляемых ракет.

По сути, у комплекса радиоэлектронной борьбы есть две основные функции: воздействие на радиовзрыватели артиллерийских снарядов и подавление радиоканалов связи в УКВ-диапазоне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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