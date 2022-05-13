В США назвали сроки перемирия между Москвой и Киевом

Журнал The National Interest опубликовал материал, посвященный конфликту в Украине и взаимоотношениям Москвы и Киева. Автор статьи обозначил сроки возможного перемирия между Россией и Украиной. Он считает, что спецоперация могла бы выполняться по сценарию войны в Корее. Эту операцию опосредованно проводили СССР и США в начале 50-х годов.

Обозреватель полагает, что переговоры между конфликтующими сторонами начнутся не раньше осени, так как украинскому руководству нужна передышка перед стартом отопительного сезона. Как отмечается в публикации, конфликт, скорее всего, будет заморожен.

Автор материала также полагает, что военная помощь Украине со стороны НАТО может привести к глобальной войне, чего очень боятся на Западе. Риск масштабного конфликта сейчас очень высок. Более того, угроза голода во всем мире вполне реальна и она может заставить страны Запада смириться с победой России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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