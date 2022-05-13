25-летний офицер из Пензы погиб на территории Украины

Молодой житель Пензы погиб в Украине во время спецоперации. Информация о смерти 25-летнего Никиты Царапкина появилась в паблике «Подслушано Терновка - Гидрострой», пишет «Первый пензенский портал».

Журналисты из размещенного в группе фото погибшего сделали вывод, что, судя по мундиру, Никита Царапкин являлся выпускником пензенской артиллеристской академии. На нем были погоны лейтенанта.

Подробности гибели военного в Украине неизвестны. Однако есть информация о том, что смерть его наступила 9 мая.

Спецоперация в Украине проводится с 24 февраля. Посол России в США Анатолий Антонов недавно заявил, что Москва никогда не признает своей капитуляции. А спецоперация будет продолжаться, пока «цели не будут достигнуты».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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