ПЗРК, которыми располагают ВСУ, показывают малую эффективность против вертолетов РФ Ка-52 и Ми-24. Этот факт признают не только американские эксперты, но и украинские солдаты, которые записывают на камеры телефонов попытки выстрела ракетами по российским самолетам. Эти кадры являются доказательством того, как экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-24 без труда уходят от ЗУР. Подобные видеозаписи часто находят на разгромленных позициях ВСУ.

Так, были обнаружены кадры с запуском зенитной ракеты. Они показывают, как украинские военные пытаются уничтожить российский штурмовик Су-25, который атакует блиндажи ВСУ. Однако у них ничего не выходит, так как российский пилот смог уйти от попадания снаряда.

Американские специалисты считают, что эффективность применения ПЗРК против российской авиации упала ниже 10%. По их мнению, это происходит по причине того, что российские пилоты получили солидный опыт в снижении рисков, которые связаны с применением ПЗРК. Однако есть мнение о том, что украинские военные не научились правильно использовать «Стингеры».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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