Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО

Сегодня, 11:04

0

Image 16+
Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО
Фото из открытых источников

Видео попадания ракеты по колонне ВСУ появилось в Сети. Оно было записано на 7-м часу «военной спецоперации», которую проводит РФ на территории Украины, передает информационный ресурс Авиа.про.

Камера автомобильного регистратора записала момент, когда ракетный удар был нанесен по военной колонне ВСУ в районе населенного пункта Олешки. Одна из ракет попала в военную машину. По колонне ударили по меньшей мере двумя ракетами, которые, предположительно, были выпущены с самолета.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны и далее поставляют Украине оружие, заявляя, что намерены поддерживать Киев до восстановления украинских границ.

Втягивание России в затяжной вооруженный конфликт выгодно Западу, отмечают эксперты, поскольку так США и союзники Вашингтона стремятся ослабить РФ и лишить ее влияния на мировой политической арене.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО

Сегодня, 11:04

Глава МИД Кулеба назвал своей задачей доставку оружия на Украину

Сегодня, 09:29

RusVesna: группировка «О» продолжает успешно наступать на Лиманском направлении

Вчера, 15:19

ВС РФ нанесли ответный удар по теробороне за нападение на Белгородскую область

Вчера, 12:34

Леонков: остров Змеиный позволил ВС России контролировать аэродромную сеть Молдовы и Румынии

Вчера, 12:34

РВ: снайперы спецназа «О» ВС РФ точечно ликвидируют солдат ВС Украины

Вчера, 11:44

Израильские офицеры прибыли на Украину для тренировки украинских войск

Вчера, 10:14

Колонна из 49 единиц военной техники ВСУ была уничтожена при попытке переправиться через Северский Донец

Вчера, 09:34

Погибшего в Украине 23-летнего военнослужащего похоронили в Новосибирской области

13-05-2022, 12:14

На спецоперации в Украине погиб 31-летний военнослужащий из Астрахани

13-05-2022, 09:34

Евсеев считает, что первый ядерный удар Россия нанесет по Западной Украине

13-05-2022, 08:54

В Белгородской области простились с погибшим на Украине командиром танка Вдовенко

12-05-2022, 12:39

Танковая и мотострелковая роты уничтожены во время неудачной попытки переправы через реку

12-05-2022, 11:09

Десантные военные корабли замечены вблизи острова Змеиный

12-05-2022, 10:09

Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине старшего сержанта

11-05-2022, 16:19

В ходе спецоперации на Украине погиб 30-летний старший лейтенант Лыков из Пензы

11-05-2022, 11:44

Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена

11-05-2022, 07:19

Российская авиация наносит удары по «Азовстали» крупнокалиберными снарядами

10-05-2022, 14:54

Леонков заявил, что ВС из РФ нужно ударить по тяговым подстанциям, чтобы напугать Украину

10-05-2022, 11:34

Войска России прорвали оборону ВСУ в районе Белогоровки, форсировав Северский Донец

9-05-2022, 15:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Станкевич: Война вскоре может стать реальностью для крупных российских городов

Станкевич: Война вскоре может стать реальностью для крупных российских городов

12-05-2022, 14:14

0

Политолог Сергей Станкевич предупредил о том, что вероятность расширения театра боевых действий сейчас очень высока....

Подробнее
Сивков: Россия может уничтожить своих врагов лазерным оружием

Сивков: Россия может уничтожить своих врагов лазерным оружием

13-05-2022, 16:09

0

Россия разрабатывает оружие, которое будет существенно превосходить уже существующие виды вооружений. Об этом рассказал...

Подробнее
РВ: снайперы спецназа «О» ВС РФ точечно ликвидируют солдат ВС Украины

РВ: снайперы спецназа «О» ВС РФ точечно ликвидируют солдат ВС Украины

Вчера, 11:44

0

На Донбассе идут тяжелые бои, в которых задействованы и силы группировки «О». Россия начала «военную спецоперацию» на...

Подробнее
Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО

Сегодня, 11:04

0

Видео попадания ракеты по колонне ВСУ появилось в Сети. Оно было записано на 7-м часу «военной спецоперации», которую...

Подробнее
СП: американские «Морские дьяволы» оттеснят ВС РФ от острова Змеиного и Одессы

СП: американские «Морские дьяволы» оттеснят ВС РФ от острова Змеиного и Одессы

Вчера, 07:39

0

Мировая общественность уже давно воспринимает за не оспариваемый факт: Соединённые Штаты Америки на протяжении...

Подробнее
Коротченко: РФ может дать «ядерный ответ» на вступление Финляндии в НАТО

Коротченко: РФ может дать «ядерный ответ» на вступление Финляндии в НАТО

12-05-2022, 19:34

0

Последствия того, что Финляндия вступит в НАТО, прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко. Он заявил, что такой...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Экономист Рой спрогнозировал рекордную инфляцию в России

Экономист Рой спрогнозировал рекордную инфляцию в России

12-05-2022, 14:09

0

Инфляционные процессы в стране будут только усугубляться. Рост цен на многие товары и услуги, которые граждане...

Подробнее
В Петербурге местный житель поссорился с соседом и выстрелил в его окно из ракетницы

В Петербурге местный житель поссорился с соседом и выстрелил в его окно из ракетницы

12-05-2022, 15:39

0

Двадцатилетний молодой человек, проживающий в Сосновой Поляне, стал участником криминальных хроник после того, как во...

Подробнее
Белгородские власти опровергли информацию о вторжении ВСУ в приграничное село Середа

Белгородские власти опровергли информацию о вторжении ВСУ в приграничное село Середа

12-05-2022, 15:34

0

Власти Белгородской области поспешили опровергнуть появившуюся в сети информацию о том, что якобы в приграничное село...

Подробнее
Невиновному супругу грозили большие неприятности: жительницу Петербурга, оговорившую своего мужа, оштрафовали на десять тысяч

Невиновному супругу грозили большие неприятности: жительницу Петербурга, оговорившую своего мужа, оштрафовали на десять тысяч

12-05-2022, 22:04

0

Жительница Петербурга, признанная виновной в оговоре супруга, была оштрафована Красносельским районным судом на десять...

Подробнее