Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО

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Видео попадания ракеты по колонне ВСУ появилось в Сети. Оно было записано на 7-м часу «военной спецоперации», которую проводит РФ на территории Украины, передает информационный ресурс Авиа.про.
Камера автомобильного регистратора записала момент, когда ракетный удар был нанесен по военной колонне ВСУ в районе населенного пункта Олешки. Одна из ракет попала в военную машину. По колонне ударили по меньшей мере двумя ракетами, которые, предположительно, были выпущены с самолета.
Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны и далее поставляют Украине оружие, заявляя, что намерены поддерживать Киев до восстановления украинских границ.
Втягивание России в затяжной вооруженный конфликт выгодно Западу, отмечают эксперты, поскольку так США и союзники Вашингтона стремятся ослабить РФ и лишить ее влияния на мировой политической арене.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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