Станкевич: Война вскоре может стать реальностью для крупных российских городов
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В ответ на удары ВСУ по Белгородской области Россия атаковала базы территориальной обороны в прилегающих регионах Украины, о чем сообщил политолог и экономист Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру. Он напомнил, что 11 мая украинские военные атаковали село Солохи Белгородской области. Сообщалось о том, что в результате атаки погиб один россиянин, еще семь человек получили ранения.
Губернатор региона Вячеслав Гладков, сообщая о трагедии, заявил о «самой тяжелой ситуации за все время обстрелов». По словам Суздальцева, отряды теробороны, по которым российские военные нанесли ответные удары, выполняли приказ об атаке на российскую территорию, что привело к гибели гражданина РФ.
Как сообщили в СК РФ, по факту атаки на территорию России было возбуждено уголовное дело.
Примечательно, что страны НАТО, предоставляющие Украине военную помощь, заявляют, что ВСУ имеют право атаковать Россию в ответ на «военную спецоперацию».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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