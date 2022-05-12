РВ: снайперы спецназа «О» ВС РФ точечно ликвидируют солдат ВС Украины

На Донбассе идут тяжелые бои, в которых задействованы и силы группировки «О».

Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля.

Западные страны продолжают вооружать Украину, российские войска работают над тем, чтобы уничтожать западное оружие и украинских военных. Эти задачи «военной спецоперации» выполняют и спецназовцы группировки «О».

«Русская Весна» опубликовала видео работы пары снайперов. Они выходят на задания и днем, и в ночное время, осуществляя ликвидацию украинских военных бесшумными винтовками.

Пока силы РФ брошены на достижение результатов в рамках «военной спецоперации», НАТО планирует принять в блок Швецию и Финляндию, а это увеличит сухопутную границу блока и России более чем на 1,2 тыс. км.

На Западе говорят о том, что для них выгоден затяжной конфликт с РФ, поскольку это будет ее ослаблять. Чтобы усилить негативное влияние, США и Европа обещают усиливать антироссийские санкции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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