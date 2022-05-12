Израильские офицеры прибыли на Украину для тренировки украинских войск

Сегодня, 10:14

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Израильские офицеры прибыли на Украину для тренировки украинских войск
Фото из открытых источников

Телевизионный канал Израиля Kan News представил информацию о том, что ориентировочно 7 элитных офицеров из этой страны в настоящее время привлечены для обучения военнослужащих Вооружённых сил Украины современной тактике ведения боя. Это является свидетельством того, что государство Израиль напрямую связано с оказанием военной помощи Украине. Об этом пишет информационное онлайн издание Avia.pro. 

В Сети появился видеорепортаж, опубликованный сотрудниками телеканала Kan News. На кадрах видеосъёмки демонстрируется, как военнослужащие спецназа Израиля профессионально тренируют элитные подразделения бойцов Украины. В опубликованном докладе сказано, что бойцы из Израиля также являются активными участниками боевых действий против российских сил на территории Украины. 

Несколько раньше в прессе появились данные о том, что на Украине, с высокой степенью вероятности, могут участвовать в СВО до сотни бывших военных, инструкторов и наемников из государства Израиль. Власти самого Израиля никак не комментируют такую информацию, по очевидным причинам. 

На сегодняшний день известно о том, что Израиль готов предоставить Украине и своё вооружение, – речь не идёт о передаче высокотехнологичных ракет или комплексов ПВО/ПРО «Железный купол», однако, израильская сторона может передать ВСУ ракетные комплексы Spike NLOS, комплексы ПВО малой и средней дальности Barak-8 и иное вооружение. Причём, такие действия скорее связаны не с желанием оказать помощь Украине, а обусловлены попыткой конфронтации с Российской Федерацией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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