Колонна из 49 единиц военной техники ВСУ была уничтожена при попытке переправиться через Северский Донец

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49 единиц военной и боевой техники ВСУ были ликвидированы на берегу реки Северский Донец на территории Украины. Как выяснилось, армейские грузовики, бронетранспортеры, танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2 и прочая техника были уничтожены за несколько минут в результате устроенной засады вблизи населенного пункта Белогоровка.
В сети появились снимки с уничтоженной небронированной, легкобронированной и бронированной техникой. Изображения четко показывают широкомасштабные потери. Согласно заявлению ряда источников, часть техники была повреждена прямо на понтонном мосту, и сейчас она находится на дне реки. Поэтому можно утверждать, что ликвидированной боевой техники значительно больше, чем сообщается.
О численности потерь в живой силе никакой информации нет. Но, судя по уничтоженным боевым машинам, можно говорить о сотнях погибших. Примечательно, что ни одна их противоборствующих сторон официальных заявлений о прошедшем сражении не делала.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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