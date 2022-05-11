Погибшего в Украине 23-летнего военнослужащего похоронили в Новосибирской области

В Новосибирской области в последний путь провели еще одного молодого военнослужащего, погибшего на спецоперации, которая идет в Украине. Похороны Дмитрия Пимшина состоялись 12 мая, в четверг, в Карасуке. Молодой человек ушел в возрасте 23 лет, проинформировали в администрации Карасукского района.

О погибшем Дмитрии Пимшине информации не так уж много. Как подчеркивает издание НГС, в пресс-службе администрации не знают ни дату его смерти, не располагают сведениями о том, в каком звании он служил.

А тем временем за минувшие дни СМИ региона сообщили еще о троих погибших из Новосибирской области в Украине.

В списке тех, чей жизненный путь завершился, водолаз-разведчик Руслан Сафаров (21 год), старший лейтенант Дмитрий Фролов (32 года) и капитан Дмитрий Пак (36 лет), пишет АиФ .

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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