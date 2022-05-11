На спецоперации в Украине погиб 31-летний военнослужащий из Астрахани

Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена
В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
Еще один житель Астраханской области погиб на территории Украины, где сейчас идут боевые действия в ходе спецоперации. Глава Красноярского района Руслан Бисенов проинформировал о том, что в этот раз регион потерял уроженца поселка Алча Эдагара Булкунтаева, передает «Астрахань.ру».
В 2010 году он был призван на срочную службу. Первый контракт Булкунтаев подписал в 2012 году.
За 31 год жизни, которые успел прожить, старший сержант принял участие во многих военных и специальных операциях, в том числе в Сирии и в Крыму.
В Украину поехал в качестве командира взвода первого стрелкового отделения снайперов стрелкового взвода первого батальона морской пехоты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
Политолог Сергей Станкевич предупредил о том, что вероятность расширения театра боевых действий сейчас очень высока....Подробнее
К правоохранителям Красногвардейского района Санкт-Петербурга обратилась мать школьницы, которую сильно перепугал...Подробнее
Правоохранители Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом...Подробнее
Финансовое положение пожилых граждан Санкт-Петербурга при действующем руководстве оставляет желать лучшего....Подробнее
Жители Петербурга устали терпеть неудобства из-за провальной транспортной реформы и предложили создать специальные...Подробнее
Традиционный фестиваль корюшки в Санкт-Петербурге состоится на пляже Петропавловской крепости с 14 по 15 мая. Однако...Подробнее
Представители Следственного комитета разбираются в причинах и обстоятельствах конфликта, результате которого от...Подробнее
Накануне около шести часов вечера в правоохранительные органы позвонили встревоженные петербуржцы, проживающие в...Подробнее
Мужчина, обманутый религиозной организацией, отсудил у её главы более пяти миллионов рублей. Такое решение было...Подробнее
Комментировать