На спецоперации в Украине погиб 31-летний военнослужащий из Астрахани

Сегодня, 09:34

0

Image 16+
На спецоперации в Украине погиб 31-летний военнослужащий из Астрахани
Фото из открытых источников

Еще один житель Астраханской области погиб на территории Украины, где сейчас идут боевые действия в ходе спецоперации. Глава Красноярского района Руслан Бисенов проинформировал о том, что в этот раз регион потерял уроженца поселка Алча Эдагара Булкунтаева, передает «Астрахань.ру».

В 2010 году он был призван на срочную службу. Первый контракт Булкунтаев подписал в 2012 году.

За 31 год жизни, которые успел прожить, старший сержант принял участие во многих военных и специальных операциях, в том числе в Сирии и в Крыму.

В Украину поехал в качестве командира взвода первого стрелкового отделения снайперов стрелкового взвода первого батальона морской пехоты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Погибшего в Украине 23-летнего военнослужащего похоронили в Новосибирской области

Сегодня, 12:14

На спецоперации в Украине погиб 31-летний военнослужащий из Астрахани

Сегодня, 09:34

Евсеев считает, что первый ядерный удар Россия нанесет по Западной Украине

Сегодня, 08:54

В Белгородской области простились с погибшим на Украине командиром танка Вдовенко

Вчера, 12:39

Танковая и мотострелковая роты уничтожены во время неудачной попытки переправы через реку

Вчера, 11:09

Десантные военные корабли замечены вблизи острова Змеиный

Вчера, 10:09

Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине старшего сержанта

11-05-2022, 16:19

В ходе спецоперации на Украине погиб 30-летний старший лейтенант Лыков из Пензы

11-05-2022, 11:44

Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена

11-05-2022, 07:19

Российская авиация наносит удары по «Азовстали» крупнокалиберными снарядами

10-05-2022, 14:54

Леонков заявил, что ВС из РФ нужно ударить по тяговым подстанциям, чтобы напугать Украину

10-05-2022, 11:34

Войска России прорвали оборону ВСУ в районе Белогоровки, форсировав Северский Донец

9-05-2022, 15:19

Леонков: если ВС Польши перейдут границу Украины, они станут целями для ВС РФ

9-05-2022, 14:54

Командование ВСУ в Лисичанске пытается избежать участи подразделений в Попасной

9-05-2022, 13:28

В Украине на спецоперации погиб 26-летний лейтенант из Татарстана

9-05-2022, 11:09

Арестович допустил повторное наступление ВС России на Киев, Сумы и Чернигов

9-05-2022, 09:24

Генерал из ВВС России Попов оценил провал операции бойцов сил ВВС Украины у острова Змеиный

8-05-2022, 21:34

Кнутов: после гибели крейсера «Москва» РФ грозят американские ракеты «Гарпун»

8-05-2022, 21:04

ВС России сорвали масштабную операцию ВСУ у острова Змеиный

8-05-2022, 20:04

В Курской области похоронят двух погибших в ходе спецоперации в Украине

8-05-2022, 14:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена

Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена

11-05-2022, 07:19

0

В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...

Подробнее
Станкевич: Война вскоре может стать реальностью для крупных российских городов

Станкевич: Война вскоре может стать реальностью для крупных российских городов

Вчера, 14:14

0

Политолог Сергей Станкевич предупредил о том, что вероятность расширения театра боевых действий сейчас очень высока....

Подробнее
В Петербурге задержали иностранца-нелегала, который напал на двенадцатилетнюю девочку

В Петербурге задержали иностранца-нелегала, который напал на двенадцатилетнюю девочку

10-05-2022, 20:34

0

К правоохранителям Красногвардейского района Санкт-Петербурга обратилась мать школьницы, которую сильно перепугал...

Подробнее
В Ленинградской области разыскивают злоумышленника, повредившего знамя Победы

В Ленинградской области разыскивают злоумышленника, повредившего знамя Победы

10-05-2022, 16:09

0

Правоохранители Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом...

Подробнее
Волобуев призвал Смольный избавить ветеранов ВОВ от обязанности оплачивать услуги ЖКХ

Волобуев призвал Смольный избавить ветеранов ВОВ от обязанности оплачивать услуги ЖКХ

11-05-2022, 16:59

0

Финансовое положение пожилых граждан Санкт-Петербурга при действующем руководстве оставляет желать лучшего....

Подробнее
Петербуржцы не верят в способность Смольного решить проблемы транспортной реформы

Петербуржцы не верят в способность Смольного решить проблемы транспортной реформы

Вчера, 11:17

0

Жители Петербурга устали терпеть неудобства из-за провальной транспортной реформы и предложили создать специальные...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Проблемы с экологией в Петербурге могут испортить фестиваль корюшки

Проблемы с экологией в Петербурге могут испортить фестиваль корюшки

Сегодня, 15:04

0

Традиционный фестиваль корюшки в Санкт-Петербурге состоится на пляже Петропавловской крепости с 14 по 15 мая. Однако...

Подробнее
В Волхове Ленинградской области дочь-подросток выстрелила в отца, после чего несколько раз ударила его ножом

В Волхове Ленинградской области дочь-подросток выстрелила в отца, после чего несколько раз ударила его ножом

11-05-2022, 17:49

0

Представители Следственного комитета разбираются в причинах и обстоятельствах конфликта, результате которого от...

Подробнее
Приезжий из Архангельской области прогулялся по петербургскому лесу с автоматом. Местные жители подобный «променад» не оценили

Приезжий из Архангельской области прогулялся по петербургскому лесу с автоматом. Местные жители подобный «променад» не оценили

11-05-2022, 14:54

0

Накануне около шести часов вечера в правоохранительные органы позвонили встревоженные петербуржцы, проживающие в...

Подробнее
В Петербурге жертва секты «Орден пути» отсудил у её главы более пяти миллионов

В Петербурге жертва секты «Орден пути» отсудил у её главы более пяти миллионов

11-05-2022, 17:34

0

Мужчина, обманутый религиозной организацией, отсудил у её главы более пяти миллионов рублей. Такое решение было...

Подробнее