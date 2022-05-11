На спецоперации в Украине погиб 31-летний военнослужащий из Астрахани

Еще один житель Астраханской области погиб на территории Украины, где сейчас идут боевые действия в ходе спецоперации. Глава Красноярского района Руслан Бисенов проинформировал о том, что в этот раз регион потерял уроженца поселка Алча Эдагара Булкунтаева, передает «Астрахань.ру» .

В 2010 году он был призван на срочную службу. Первый контракт Булкунтаев подписал в 2012 году.

За 31 год жизни, которые успел прожить, старший сержант принял участие во многих военных и специальных операциях, в том числе в Сирии и в Крыму.

В Украину поехал в качестве командира взвода первого стрелкового отделения снайперов стрелкового взвода первого батальона морской пехоты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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