Евсеев считает, что первый ядерный удар Россия нанесет по Западной Украине

Сегодня, 08:54

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Евсеев считает, что первый ядерный удар Россия нанесет по Западной Украине
Фото из открытых источников

Западная Украина может стать целью для нанесения ядерного удара. Об том заявил военный эксперт Владимир Евсеев, пишет Царьград.

По его словам, Россия может пойти на применение ядерного оружия против неядерной страны, если увидит угрозу для себя. Например, это может быть попытка НАТО ввести войска на территорию Украины.

Евсеев прокомментировал заявление бывшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора о том, что США могут использовать возможное вторжение Польши на Западную Украину как повод для начала войны между Россией и НАТО. И в такой ситуации России придется реагировать соответствующим образом.

Евсеев отметил, что Польше пора призадуматься, необходима ли ей зараженная радиацией территория рядом с ее границами, так как Россия, по его мнению, без колебаний применит ядерное оружие.

По мнению эксперта, Польша действительно может попытаться взять под контроль часть Украины. Это могут быть Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области. Он полагает, что занять эти территории Варшава, скорее всего, попытается уже  в период распада Украины.

Напомним, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию», которая началась 24 февраля. Западные страны активно поставляют Украине вооружение, поскольку хотели бы добиться ослабления России для того, чтобы снизить ее роль на мировой политической арене.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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