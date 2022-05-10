В Белгородской области простились с погибшим на Украине командиром танка Вдовенко

Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена
В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
Первого мая, в день солидарности трудящихся, на Украине в ходе спецоперации погиб российский танкист Евгений Вдовенко из Белгородской области. В последний путь его провожали на другой праздник, сообщает «Бел.ру», ссылаясь на предоставленную Телеграм-каналом «ЧП регион 31» информацию.
Командир танка Евгений Вдовенко ушел в возрасте 27 лет. У него осталась супруга и двое маленьких детей.
Хоронили старшего сержанта в Валуйках 9 мая, на день Победы.
Ранее СМИ сообщали о том, что 27 апреля в Старом Осколе было предано земле тело Андрея Еремина - еще одного сержанта, уроженца Белгородской области, погибшего на территории Украины.
Спецоперацию российские войска начали проводить с 24 февраля. Она длится уже два с половиной месяца - сроки ее завершения к сему моменту военно-политическим руководством не обозначены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе недавнего брифинга в очередной раз заверил, что спецоперация идет по плану.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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