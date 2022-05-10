Танковая и мотострелковая роты уничтожены во время неудачной попытки переправы через реку

При переправе через реку на территории Украины уничтожена танковая и мотострелковая роты. Об этом сообщает информационный ресурс Авиа.про.

Беспилотник зафиксировал неудачную попытку форсировать реку, которую предприняли военные, используя понтонную переправу. По переправе был нанесен артиллерийский удар, а также ее атаковали с воздуха.

В результате удара была уничтожена сама переправа, около 5 танков утонули, еще 6 танков и 17 боевых бронированных машин разбили перед переправой. На другом берегу артиллерийским огнем накрыли несколько БМП и армейских грузовиков.

Эксперты говорят о серьезных потерях личного состава, которые неизбежны с учетом количества уничтоженной техники. При этом информации о том, где именно на территории Украины была осуществлена эта атака, нет.

Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию», которая началась еще 24 февраля. Киев требования РФ выполнять отказывается, поскольку надеется на западную поддержку.

В США, к слову, одобрили очередной пакет военной помощи для Украины. В этот раз уже на 40 млрд долларов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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