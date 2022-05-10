Десантные военные корабли замечены вблизи острова Змеиный

Сегодня, 10:09

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Десантные военные корабли замечены вблизи острова Змеиный
Фото из открытых источников

Сразу несколько десантных кораблей заметили в районе острова Змеиный. Об этом сообщает информационный ресурс Авиа.про.

Сообщается, что на спутниковых снимках рассмотрели два десантных корабля неустановленного типа. Не исключено, что их в районе острова Змеиный даже больше. Они заходят к Змеиному с восточного направления.

Кому принадлежат эти десантные корабли информации официальной, нет. Поэтому сложно сказать, действительно ли это российские военные корабли, которые направлены к Змеиному, чтобы удерживать его. При этом ряд экспертов из РФ заявляет, что данный остров в западной части Черного моря не имеет никакого тактического или же стратегического преимущества.

Ранее сообщалось, что в результате ударов по острову большая часть его инфраструктуры была приведена в негодность или же уничтожена.

Стоит отметить, что за островом Змеиный следят спутники НАТО и разведывательная авиация блока. Также отслеживает ситуацию на острове и вокруг него Украина, используя дроны Bayraktar TB2.

Напомним, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля. Западные страны поддерживают Киев, предоставляя вооружение, разведывательную информацию, а также финансовую и гуманитарную поддержку. В США обещают и далее поставлять Украине вооружение, пока она не восстановит свою территориальную целостность.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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