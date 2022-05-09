Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине старшего сержанта

Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена
В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
Стало известно еще об одном погибшем во время спецоперации жителе Волгоградской области - ее ВС РФ проводят с 24 февраля на территории Украины. Это командир отделения старший сержант Илья Котенко. Об этом сообщает издание V1.RU. Информацию о гибели в Украине старшего сержанта подтвердил и глава Котельниковского района Сергей Понкратов.
Жизнь Ильи Котенко оборвалась в 34 года. Он был уроженцем станицы Пугачевской. Службу по контракту проходил в качестве командира отделения. Был женат - у военного остались супруга и сын. Мальчику только 4 года.
Глава Котельниковского района Сергей Понкратов выразил соболезнования близким и родным погибшего военного от себя лично и других жителей региона.
Похороны старшего сержанта состоялись в станице Пугачевской.
7 мая на Красноармейском кладбище хоронили погибшего в Украине 53-летнего добровольца Марка Пантюхина. Он погиб 21 апреля.
В Красноармейском районе состоялись похороны 43-летнего добровольца Александра Калмыкова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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