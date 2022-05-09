В ходе спецоперации на Украине погиб 30-летний старший лейтенант Лыков из Пензы

Еще один офицер ВС РФ был убит на территории Украины во время специальной военной операции. Речь об уроженце Пензенской области.

Как сообщило местное издание «Пензаобзор», в бою на Украине оборвалась жизнь старшего лейтенанта Александра Лыкова. Было офицеру только 30 лет.

Он являлся уроженцем военного городка Кузнецк-12.

Известно, что гибель старшего лейтенанта наступила 3 мая нынешнего года.

Сегодня, 11 мая, состоятся похороны Лыкова. Прощание запланировано на площади у Дома культуры в селе Чаадаевка, что в Городищенском районе.

Спецоперация России в Украине длится уже два с половиной месяца. Сроки ее завершения до сих пор не обозначены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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