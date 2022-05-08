Российская авиация наносит удары по «Азовстали» крупнокалиберными снарядами

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Российская авиация наносит удары боеприпасами крупного калибра по заводу «Азовсталь», который является местом активности ВСУ и батальона «Азов» (запрещен в РФ).
Удары были нанесены сегодня утром по цеховому комплексу «Стан 3600», где располагается вход в подземные коммуникации. Там может находиться не менее 250 украинских солдат, которые ранее открывали огонь и минировали проходы, используемым ВС РФ. В результате взрыва авиационной бомбы один вход оказался под завалами. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов. Одновременно с этим идут локальные стрелковые бои. Также известно, что войска ДНР установили свой контроль над эстакадой на окраине территории завода, что лишило украинских солдат возможности ее минировать.
После того, как силы Народной милиции ДНР заняли шлаковые горы в южной части предприятия, ВСУ утратили возможность использовать эти объекты в качестве мест размещения наблюдательных пунктов. Теперь горы шлака могут быть использованы российскими войсками в качеств высот для корректировки огня.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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