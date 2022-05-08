Леонков заявил, что ВС из РФ нужно ударить по тяговым подстанциям, чтобы напугать Украину

Сегодня, 11:34

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Леонков заявил, что ВС из РФ нужно ударить по тяговым подстанциям, чтобы напугать Украину
Фото из открытых источников

Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков высказал свое мнение о ходе спецоперации на Украине. В частности, он сказал, что нанесение ударов российских войск по объектам военной инфраструктуры Украины дает пропагандистский эффект. По его мнению, для того, чтобы серьезно напугать Киев, необходимо ударить в определенное место.

Если разрушить не крупный мост, а тяговую подстанцию, обеспечивающую электричеством железнодорожный транспорт на большом участке пути, то это даст гораздо больший эффект. Если уничтожить технику и запасы ГСМ, а также еще разрушить ремонтные мощности, где можно восстановить военную технику, то ВСУ потерпят поражение, уверен эксперт. 

Он также упомянул высказывания западных военных экспертов, которые утверждают, что удержать линию соприкосновения на Донбассе без поставок вооружений невозможно.

Эксперты полагают, что если к середине мая не удастся восстановить поставки вооружений в необходимом объеме, то вся эта оборона покатится на запад, а если это сделать удастся, то сопротивление продлится еще несколько месяцев, заявил Ленков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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