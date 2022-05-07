В Украине на спецоперации погиб 26-летний лейтенант из Татарстана

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Жизнь лейтенанта Ильшата Хамидрахимова оборвалась в Украине, где проводится специальная военная операция. Военный из Татарстана погиб в возрасте 26 лет, сообщает газета «АиФ. Казань».
Ильшат был родом из села Мюд Аксубаевского района. Образование получил в московском высшем общевойсковом командном орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменном училище. Окончил его в 2018 году.
Издание подчеркивает, что 26-летний Хамидрахимов был участником боевых действий на территории Сирии. Погиб на спецоперации в Украине. Прощались с лейтенантом близ Старомокшинской средней школы, в стенах которой прошли его школьные годы.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля и продолжается третий месяц кряду.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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