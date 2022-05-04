В Татарстане похоронят погибшего на Украине 23-летнего ефрейтора

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Во время боевых действий в Украине, где РФ ведет «специальную военную операцию», погиб ефрейтор Владислав Курбатов. Он был жителем Новошешминского района Татарстана. Жизнь Курбатова оборвалась в возрасте 23 лет, сообщает 116.RU со ссылкой на информацию совета муниципалитета.
Похороны военного запланированы на завтра, 7 мая. Состоятся они в Новошешминске.
Известно, что в Украине на «спецоперации» Курбатов был наводчиком отделения мотострелкового взвода. Погиб он 30 апреля нынешнего года.
При жизни Владислав Курбатов после окончания новошешминской гимназии в 2017 году стал солдатом срочной службы. В 2020 году он заключил контракт сроком на три года. Служил ефрейтор в армейском корпусе Северного флота (поселок Печенга, Мурманская область).
Был пятым ребенком в семье. Сам жениться и обзавестись детьми не успел.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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