Картаполов заявил, что спецоперация ВС России может завершиться после взятия Мариуполя

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Россия остановит «военную спецоперацию» на территории Украины только после того как будут достигнуты все поставленные цели. Об этом заявил глава комитета по обороне Государственной думы, генерал-полковник Андрей Картаполов, передает ИА SM-News.
Один из важных этапов «военной спецоперации» завершится в ближайшее время. Речь идет о боях в Мариуполе. Там еще остаются силы ВСУ, занявшие предприятие «Азовсталь». Картополов сообщил, что российские войска уже зашли на территорию «Азовстали» и поэтому есть основания полагать, что вскоре они возьмут его под контроль.
Окончательный же исход спецоперации решится на Донбассе, уверен Картаполов. Он отметил, что сейчас на Донбассе ВСУ удерживает группировку численностью около 100 тыс. человек. Разгромив ее, можно будет перейти и к выполнению других задач «военной спецоперации».
Напомним, Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля. Западные страны сейчас оказывают Украине поддержку в виде вооружения, в том числе и самых новых образцов. И хотя Москва предупреждает, что это затягивает сроки ее проведения, Запад продолжает наращивать поставки оружия Киеву.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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