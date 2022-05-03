В Украине погиб 19-летний военнослужащий из Пермского края Валерий Гладких

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На спецоперации в Украине погиб еще один юный житель Пермского края - Валерий Гладких 2002 года рождения. О его смерти сообщила администрация Карагайского муниципального округа.
Валерий Гладких стал солдатом срочной службы осенью 2021 года. Как пишет «Солевар», призывали его из поселка Менделеева. Во время срочной службы 19-летний житель Прикамья подписал контракт.
Издание подчеркивает, что Гладких - не единственный военный из региона, который погиб в Украине. К текущему моменту известно о смерти 30 военных из Прикамья, задействованных в проведении спецоперации.
Погибают не только контрактники. Агентство URA.RU сегодня сообщило о погибшем добровольце Илье Соломачеве, который являлся выпускником Тюменского духового училища. В Украине он принимал участие в спецоперации в составе казачьего подразделения «Дон».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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