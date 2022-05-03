Минобороны Украины сообщило о выстраивании шахматной доски армией ВС России

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Российские военные изменили тактику ведения боев, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, сейчас боестолкновения проходят в формате «обмена ходами», пишет МК. Военные РФ перестали брать количеством, они начали выстраивать шахматную доску, отыскивая слабые места в обороне ВСУ.
Маляр отмечает, что применяемая сейчас тактика ведения боев существенно отличается от действий российских военных в первые дни «военной спецоперации», которая началась на территории Украины с 24 февраля.
Стоит отметить, что сейчас Украина полагается на западное вооружение, поставки которого обещают нарастить США и страны НАТО. Киев не хочет выполнять требования России, и надеется при поддержке Запада вытеснить российские войска с территории Украины.
Запад, к тому же, оказывает давление на экономику РФ, пытаясь найти те сегменты, разрушение которых бы спровоцировало кризис российской экономической системы. В числе таких сегментов, по мнению Вашингтона и Брюсселя, энергетика. Поэтому ЕС планирует отказаться от российских энергоресурсов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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